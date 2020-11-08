بالحلل.. احتفالات في شوارع أمريكا بفوز بايدن.. صور

شهدت المدن الأمريكية، منذ لحظة إعلان فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، احتفالات صاخبة، وخروج المواطنين إلى الشوارع للاحتفال.
واستخدام المشاركون في الاحتفالات أدوات الطهي والأواني "الحلل"، وأطلقوا أبواق السيارات وأشعلوا الألعاب النارية، احتفالا بفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وادعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونية، على حد وصفه.
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوتا قانونيا".
وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".
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