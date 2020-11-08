رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس: لن نتجاهل شكاوى ترامب من تزوير الانتخابات

دعا السناتور ليندسي جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة العدل وخدمة البريد الأمريكية للتحقيق في مزاعم عن المخالفات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا بوجود مخطط لإضافة علامات بريدية غير قانونية إلى بطاقات الاقتراع البريدية المتأخرة.

وبحسب "نيويورك بوست" الأمريكية، وقال جراهام في بيان صادر عن حملته الانتخابية في مجلس الشيوخ: "بصفتي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.. لن أسمح بتجاهل مزاعم مخالفات التصويت وسوء السلوك".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، الذي فاز في معركة إعادة انتخابه المتنازع عليها بشدة هذا الأسبوع، إنه تلقى إفادة مشفوعة بيمين من ريتشارد هوبكنز، عامل بريد في إيري بولاية بنسلفانيا، يقول إن المشرفين عليه خططوا لتأجيل بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد بعد فوات الأوان ليتم عدها بموجب قانون ولاية بنسلفانيا.

واعترضت حملة ترامب والجمهوريون في ولاية بنسلفانيا على صحة الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية كيستون، ويتابعون قضية يبدو أنها موجهة للمحكمة العليا الأمريكية.

وكتب جراهام إن الاستخدام الموسع للتصويت عبر البريد يجعل مكتب البريد هو المسؤول عن الانتخابات، وليس مسؤولي الانتخابات المحلية. يجب على المسؤولين في ولاية بنسلفانيا أن يأخذوا مزاعم السيد هوبكنز وآخرين على محمل الجد قبل التصديق على النتيجة النهائية".

وقبل قليل، ادعى الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونيه، على حد وصفه.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني".

وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.