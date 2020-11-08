أخبار اليمن : بايدن متعهداً : حان وقت مداواة الجراح لأمريكا

بايدن متعهداً : حان وقت مداواة الجراح لأمريكافي أول خطاب بعد إعلان وسائل إعلام أميركية فوزه في الانتخابات الرئاسية، تعهد جو بادين، مساء السبت، أن يكون "رئيساً يجمع ولا يقسم"

كما قال إن الشعب الأميركي "قام بإيصال نصر مقنع"، مؤكدا أنه في الوقت الراهن "لا نرى ولايات زرقاء وأخرى حمراء نرى الولايات المتحدة".

وأشار بايدن إلى أن "الشعب تحدث وقاموا بإعلان نصر مقنع.. فزنا بأكثر الأصوات التي أدلي بها في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية، نرى في كل المدن وفي كل أنحاء العالم البهجة، وأشعر بالتواضع في كل الثقة التي منحتموني إياها".

وقال بايدن: "حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي وأن نحرز تقدما ولإحرازه يجب ألا ننظر إلى خصومنا على أنهم أعداء، هم ليسوا أعداء، هم أميركيون.. حان وقت مداواة الجراح لأميركا".

وتوجه بايدن بالشكر لعائلته، بالأخص زوجته جيل، التي تعمل مدرسة جامعية، وتحمل دكتوراة في التعليم، وقال: "هذا يوم عظيم للمعلمين في الولايات المتحدة، جيل ستكون سيدة أولى عظيمة وأنا فخور بها".

وفيما يتعلق بالتصدي لفيروس كورونا المستجد قال بايدن: "دعتنا بقوى الطيبة والعدالة والأمل أن نخوض أكبر معركة في حياتنا.. معركة الفيروس وتوفير الرعاية الصحية لأبنائكم، معركة القضاء على التمييز، والدفاع عن الكوكب والمناخ، والدفاع عن الطيبة".

وأضاف بايدن "إنجازاتنا لن تكون ذات معنى قبل القضاء على الفيروس.. وسنبني إنجازاتنا على العلوم ولن نبخل أي جهد نحو تحويل مسار هذا الوباء، أنا ديمقراطي فخور لكتني سأعمل جاهدا من أجل الولايات المتحدة سواء لمن صوت لي أم لم يصوت".

وقال: "يجب أن نأخذ حلم هذه البلاد إلى الجميع، أميركا تأثرت بنقاط الاختلاف وكنا نتخذ قرارات بشأن من أردنا أن نكون.. ونحن اليوم نقف عند نقطة تحول هناك فرصة لبناء بلادنا، أنا أتحدث عن معركة استعادة روح أميركا".

وتوجه بايدن بالشكر لكل الداعمين والمتطوعين الذين شاركوا في حملته ولكل من حضروا من الريف والأمهات اللواتي عملن في الحملات الانتخابية والأميركيين من أصول أفريقية الذين وقفوا إلى جانبه، وأضاف "أردت من هذه الحملة أن تمثل أميركا وأن تبدو مثلها وفعلنا ذلك بالفعل".

وكانت وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة أعلنت فوز بايدن بالرئاسة، باعتبار أنه لم يعد بإمكان الرئيس الحالي دونالد ترامب حسابيا التعويض عن الفارق بينهما في الولايات الأساسية.

ورفض ترامب النتائج التي أوردتها وسائل الإعلام، وقال، في تغريدة على تويتر، "فزت بالانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني. أشياء سيئة حدثت، لم يسمح لمراقبينا برؤيتها".

(الحرة)