بايدن فى خطاب النصر : شعب هذه البلاد قال كلمته

وتعهد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أمام أنصاره فى ويلمينغتون ديلوير بأن يكون أمريكيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.

وأضاف أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لترامب مشيرا إلى أن جزءا من التفويض الذى أعطى له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أمريكا.

وحول أزمة كورونا أكد بايدن أنه سيباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كوفيد 19 مضيفا: "نحن مطالبون بالعمل لاحتواء فيروس كوفيد وبناء العدالة والقضاء على العنصرية."