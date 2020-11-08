نيكولاس مادورو .. رد فعل عدو ترامب اللدود بعد فوز بايدن برئاسة أمريكا

سارع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي كان عدوًا لدودا للرئيس الأمرييكي دونالد ترامب، بتهنئة الرئيس الجديد جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إن كاراكاس مستعدة للحوار مع واشنطن.

وأضاف مادورو على تويتر: "أهنئ الشعب الأمريكي على الانتخابات الرئاسية. كما أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على فوزهما ''.

بينما أعلن بايدن الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمس السبت، جادل منافسه الجمهوري، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بأن السباق لم ينته بعد.

قال ترامب إنه اعتبارًا من يوم الاثنين، ستبدأ حملته في تأكيد مطالبتها بالفوز في الانتخابات في المحكمة.