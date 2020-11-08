الملكة إليزابيث تظهر بالكمامة لأول مرة .. صور

ظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لأول مرة وهي ترتدي الكمامة، أثناء الزيارة التي قامت بها إلى نصب الجندي المجهول، في الاحتفال بمرور 100 عام على إنشائه.
وكانت الزيارة إلى منطقة وستمنستر أبي أول مشاركة عامة للملكة في العاصمة البريطانية لندن منذ مارس الماضي، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز البريطانية.
وارتدت الملكة قناع أسود اللون وحوافه بيضاء ويعتقد أن أنجيلا كيلي من صنعه، والتي صممت العديد من ملابس الملكة. ومع ذلك، لم يعلق قصر باكنجهام على الامر.
يذكر أن الأمير وليام والأمير تشارلز من بين أفراد العائلة المالكة الذين ارتدوا قناعًا في المناسبات الرسمية في الأشهر الأخيرة.
وفي أكتوبر الماضي، انتقد البعض الملكة لعدم ارتدائها غطاء للوجه عندما زارت مختبر الدفاع في بورتون داون مع دوق كامبريدج.
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