خطاب النصر .. بايدن يعلن أول قرار له كرئيس لـ أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في "خطاب النصر" أول قرار له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن إنه سيعين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين لخطة البيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف: "عملنا يبدأ من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لا يمكن أن نحسن الاقتصاد وأن نستعيد حيويتنا ونحافظ على أرواح أبنائنا إلا بعد السيطرة على الجائحة.

وتابع: "يوم الاثنين سوف أعلن عن مجموعة من العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين ليساعدونا في العمل على وضع خطة تبنى على العلم المتين" لمحاربة الجائحة.

وأضاف أن عمل اللجنة سيبدأ في اليوم التالي لوصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ووجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر إلى الشعب الأمريكي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب، من مقر حملته في ديلاوير في ويلمنجتون، أمام حشد ضخم من أنصاره المحتفلين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ.

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية.

واضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية.