أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليون إصابة بـ كورونا

أصبحت تكساس الأمريكية، أول ولاية تتجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها حاجز المليون إصابة، حيث سجلت أكثر من 100 ألف إصابة ثلاث مرات في أقل من اسبوع.
ووفقا لرويترز، جاءت حصيلة الارتفاع في إصابات كورونا بتكساس خلال الفترة القصيرة الماضية من مقاطعات هاريس ودالاس وإل باسو.
وإذا كانت تكساس دولة، لأصبحت عاشر أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واضافت الولاية إجمالي ما يقرب من 7 آلاف حالة جديدة يوميا خلال الأسبوع الماضي.
وأبلغت ولاية تكساس ، التي تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتلتها ولاية إلينوي التي تضم نصف عدد الأشخاص.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 130 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي في العالم منذ ظهور الفيروس.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
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