العالم يسجل أكثر من 50 مليون إصابة بـ كورونا

سجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أكثر من 50 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى اليوم، كما سجل العالم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة.
ودعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي، إلى الاستعداد لوباء جديد قد ينتشر حول العالم مثلما انتشر فيروس كورونا المستجد.
وتعتقد الصحة العالمية أن المجتمع الدولي بات عليه الاستعداد لاستقبال وباء جديد، مشير إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وقالت الصحة العالمية في بيان: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوفيد19) والسيطرة عليه".
وفي القسم الثاني للدورة الثالثة والسبعين للجمعية، التي انعقد القسم الأول منها في جنيف في مايو الماضي، من المقرر تبني قرار "بشأن تعزيز الاستعداد للحالات الصحية العاجلة".
وتدعو مسودة الوثيقة المكونة من سبع صفحات الدول إلى "إعطاء الأولوية على أعلى مستوى سياسي" لتحسين التأهب للطوارئ.
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