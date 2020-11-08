خطاب النصر| هاريس تهاجم ترامب.. وتؤكد: بايدن سيضمد جراح أمريكا

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلال "خطاب النصر" إن حماية الديمقراطية الأمريكية يتطلب الكفاح والعمل.

وأضافت أن الانتخابات جرت على مرأى ومسمع من العالم وأن الشعب الأمريكي هو الذي أتى بأناس يشاركون في العملية الديمقراطية أكبر من الذين كانوا موجودين من ذي قبل، قائلة: "روح أمريكا كانت على المحك ولكنكم أتيتم بيوم جديد لأمريكا".

وأوضحت: "لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات".

وتابعت: "تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة.. ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية.. أرسلتم رسالة واضحة باختياركم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".

وتحدثت عن بايدن قائلة إنه "شخص موحد وجاء للعمل على علاج جراح أمريكا، وهو ذو قلب كبير ويعرف كيف يضمد الجراح من خلال كل ما خسره في حياته".

ويوجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر إلى الشعب الأمريكي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب، من مقر حملته في ديلاوير في ويلمنجتون، أمام حشد ضخم من أنصاره المحتفلين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ.

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية.

واضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية.