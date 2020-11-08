كوشنر المتهم الأول .. حرب طاحنة داخل حملة ترامب بسبب الهزيمة

كشف تقرير لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن بداية الحرب داخل فريق الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته، دونالد ترامب، حيث بدأوا في إلقاء اللوم على بعض أعضاء حملة ترامب، وعلى رأسهم مستشاره وصهره، جاريد كوشنر، الذي لعب الدور البارز للحملة الانتخابية.

كوشنر، لعب أدوار عدة في البيت الأبيض، وعلى رأسها رئيس أركان البيت الأبيض الفعلي، بالإضافة إلى مستشار الرئيس، ورجل الشرق الأوسط الأول في الإدارة، والمسئول عن مود الرئيس.

وذكرت الصحيفة أن كوشنر أصبح المسئول الأول عن حملة ترامب لإعادة انتخابه، وهو الذي القى اللوم عليه عند الهزيمة، بالإضافة إلى مسئوليته عن ملف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشف أحد حلفاء ترامب في تصريحات إلى صحيفة "واشنطن بوست": "الوحيد الذي ظل من اليوم الأول من الحملة إلى الأخير ثابت، هو جاريد كوشنر"، مؤكدا: "لذلك إذا فاز الرئيس يستحق كوشنر الثناء، وإذا هزم، يستحق اللوم".

فيما دافع مسئول أخر عن كوشنر قائلا: "لولا كوشنر لكان الفرق كارثي في الاصوات بين بايدن وترامب".

كما تم إلقاء بعض اللوم أيضًا على كيمبرلي جيلفويل، صديقة دونالد ترامب جونيور التي أدارت عملية جمع التبرعات للحملة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته، في ملعب الجولف بولاية فرجينيا، بينما تم إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.