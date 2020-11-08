خطاب النصر| بايدن: انتهى عصر الشيطنة.. وسأعمل على إحياء الطبقة الوسطى

أكد الرئيس الأمريكي الجديد جو يايدن أن عهد "شيطنة" الآخر انتهت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حان الوقت للتوحد.

وقال بايدن في خطاب النصر: "لا يجب أن ننظر إلى خصومنا على أنهم أعداء بل هم أمريكيون".

وأضاف: "اتفهم خيبة أمل من صوتوا لترامب لأنني خسرت في العديد من المرات وأعلم هذا الشعور".

وتابع: "لا نرى ولايات زرقاء وأخرى حمراء نرى الولايات المتحدة.. سنبدأ معركة تأمين الرعاية الصحية وتحقيق العدالة العرقية والقضاء على التمييز العنصري".

وتعهد بايدن بأنه سيعمل على "إحياء العمود الفقري للمجتمع الأميركي وهو الطبقة الوسطى".

ووجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر إلى الشعب الأمريكي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنهية ولايته دونالد ترامب، من مقر حملته في ديلاوير في ويلمنجتون، أمام حشد ضخم من أنصاره المحتفلين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرس استخدام الأوامر التنفيذية بكثرة، في حالة إذ انتهى التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، بسيطرة الجمهوري على مجلس الشيوخ.

وقالت الصحيفة إن بايدن يخطط لتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية فور تولي المسئولية، وعلى رأسها إلغاء الحظر المفروض على السفر من عدد من الدول الإسلامية.

واضافت أن الأوامر التنفيذية ستحتوي على أمر بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، والعودة إلى منظمة الصحة العالمية.