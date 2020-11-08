إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية وإصابة 3 أشخاص

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار ليلة السبت بالقرب من مول لينهافن في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة استجابت قبل الساعة التاسعة مساء (بتوقيت واشنطن) للحادث الذي وقع في المول الواقع بفرجينيا بيتش.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار حدث بين لينهافن مول ومركز نورث لينهافن للتسوق.

ونُقل الضحايا الثلاث الى مستشفى محلى ولا يعرف مدى حطورة اصاباتهم. اعتبارًا من الساعة 9:40 مساءً ، تقول الشرطة إن مسرح الجريمة "نشط للغاية" ويطلبون من الناس تجنب المنطقة.

وهذا هو ثاني إطلاق نار ثلاثي يحدث في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية. في سبتمبر، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من سيارة مسرعة بالقرب من تقاطع لينهافن باركواي وأفينجر درايف بالقرب من لينهافن مول، وقالت الشرطة في ذلك الحادث إن رضيعا وشخص بالغ أصيبوا بجروح خطيرة.. ولا توجد معلومات عن حالتهم الحالية.