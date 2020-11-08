فضائية أمريكية: بايدن سيعلن فريقه الانتقالي غدا

كشفت فضائية "ان بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، عن إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن فريقه الرئاسي الانتقالي، الإثنين المقبل.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في "خطاب النصر" أول قرار له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بايدن إنه سيعين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين لخطة البيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف: "عملنا يبدأ من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لا يمكن أن نحسن الاقتصاد وأن نستعيد حيويتنا ونحافظ على أرواح أبنائنا إلا بعد السيطرة على الجائحة.
وتابع: "غدا الاثنين سوف أعلن عن مجموعة من العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين ليساعدونا في العمل على وضع خطة تبنى على العلم المتين" لمحاربة الجائحة.
وأضاف أن عمل اللجنة سيبدأ في اليوم التالي لوصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
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