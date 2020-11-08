خطايا ترامب فوائد لـ بايدن.. نساء أمريكا تحسم انتخابات الرئاسة

نشرت وكالة "رويترز" البريطانية تقريرا قالت فيه إن نساء الولايات المتحدة كانت لهم كلمة عليا في حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكرت أنه كانت والدة ماريجريس فادالا البالغة من العمر 82 عامًا من المعجبين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيامه التي استضافت برنامج تلفزيون الواقع "ذا أبرينتس"، صوتت له بحماس في عام 2016.

وقالت فادالا، وهي ممرضة للرعاية المنزلية تبلغ من العمر 48 عامًا:"لماذا لا يستمع (ترامب) إلى الخبراء الطبيين؟"، مكررة سؤوال وبير.

بعد أسابيع، وصلت ويبر إلى المستشفى مصابة بنزيف في الجهاز الهضمي. سرعان ما أصيبت بفيروس كورونا، وقضت ما يقرب من شهر على جهاز التنفس الصناعي. في مايو ، ودّعت فادالا ، وهي كاثوليكية متدينة، ويبر عبر FaceTime ، ممسكة بخرز مسبحة والدتها.

كانت فادالا، التي تعيش في إحدى ضواحي سكرانتون بولاية بنسلفانيا، جمهورية طوال حياتها. لكنها خلصت إلى أن ترامب يفتقر إلى "النزاهة والجدارة بالثقة والمسؤولية" التي تربت على قيمتها ، وأرادت طرده من البيت الأبيض. أصبحت داعمًا بارزًا لمنافس ترامب الديمقراطي، حتى أنها وافقت على الظهور في إعلان عبر الإنترنت لحملة نائب الرئيس السابق جو بايدن.

قالت: "أنا فقط لا يمكن أن أكون صامتة بشأن هذا. لقد سمعت صوت أمي".

وأضافت رويترز أنه يبدو أن النساء كان لهن دور حاسم في تسليم الرئاسة الأمريكية لبايدن. كانوا في طليعة أعلى نسبة مشاركة للناخبين الأمريكيين في قرن على الأقل ، حيث أدلوا بأصواتهم بمعدلات أعلى من الرجال. واختارت أكثر من نصف الناخبات - 56٪ - نائب الرئيس السابق مقارنة بـ 48٪ من الرجال ، وفقًا لاستطلاعات الرأي الصادرة عن شركة "إيدسون ريسرش".

لم تكن النساء فقط من حملن بايدن إلى البيت الأبيض، فقد خسر ترامب مكانته بين الناخبين الذكور في عام 2020 مقارنة بعام 2016. ولكن مفتاح نجاح بايدن كانت مكاسبه بين النساء البيض المتعلمات في الجامعات في ولايات ساحات المعارك - مثل فادالا - اللائي خرجن بأعداد أكبر من منافس ترامب الديمقراطي السابقة هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات.

دعمت النساء الأمريكيات من أصل أفريقي، وبدرجة أقل اللاتينيات، محاولة بايدن للبيت الأبيض على ترامب بأغلبية واسعة على الصعيد الوطني، وأكثر من الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين.

لم يتنازل ترامب عن السباق، حتى مع ارتفاع تقدم بايدن في فرز الأصوات، من المحتمل أن تظهر عمليات إعادة الفرز في الولايات التي يكون فيها الهامش ضيقًا، لكن ترامب سيحتاج إلى قلب النتائج في ثلاث ولايات على الأقل حتى يسود. يُنظر إلى معارك ترامب القضائية أيضًا على نطاق واسع على أنها من غير المرجح أن تغير النتيجة.

الصعوبات التي يواجهها ترامب في مناشدة الناخبات سبقت فترة طويلة هذه الانتخابات والوباء. اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي - وهو ما ينفيه بشدة - تطارده منذ سنوات. في اليوم التالي لتنصيب ترامب عام 2017، احتج مئات الآلاف من الأشخاص على انتخابه في مسيرة نسائية في واشنطن العاصمة ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك ، حافظ ترامب على قوة ديموجرافية واحدة في كلتا الانتخابات: نساء بيض بدون شهادات جامعية ، بما في ذلك بعض أقارب فادالا في ولاية بنسلفانيا.

للحصول على مجموعة متنوعة من الآراء في سباق 2020، تحدثت رويترز إلى 42 امرأة في 12 ولاية - أريزونا وفلوريدا ونيفادا وبنسلفانيا ونورث كارولينا وميشيجان وويسكونسن ومينيسوتا وأيوا وأوهايو ونبراسكا وإنديانا - حيث تأرجح الناخبون و ضد ترامب.

وقال بعض الجمهوريين الذين كانوا في يوم من الأيام لرويترز إنهم تجاوزوا حدود الحزب للمرة الأولى للتصويت لصالح بايدن. كان بعضهم من الشباب الذين صوتوا لأول مرة ، اختاروا بايدن فقط لأنهم رأوا البديل أسوأ بكثير. وقال آخرون، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، إنهم لم يحبوا ترامب ولم يصوتوا له.

من بين مؤيدي ترامب، كانت بعض النساء من المعجبين المتحمسين الذين ساعدته أصواتهم وتنظيمهم نيابة عنه في تجاوز التوقعات في عدة ولايات. بغض النظر عن اختلافاتهن، ألقت العديد من النساء بأنفسهن في النشاط السياسي لأول مرة خلال هذه الحملة الرئاسية.

قال أنصار بايدن في مقابلات إن الدافع وراءهم هو الأزمات المتتالية التي حدثت العام الماضي بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والاضطراب الاقتصادي والاحتجاجات الواسعة النطاق ضد العنصرية ووحشية الشرطة.