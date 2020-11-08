تقرير: الديمقراطيون أنفقوا 810 ملايين دولار والجمهوريون 500 مليون في 7 أشهر

ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية في تقرير أنه رغم فوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، سيواجهان خلال الفترة المقبلة أزمة هوية على عكس أي أزمة في التاريخ الأمريكي الحديث، وهو ما اتضح في انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

"كانت الانتخابات عبارة عن استفتاء على بقاء دونالد ترامب"، هكذا وصفت المجلة انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي أكدت أن بايدن استطاع الاستفادة من الفشل المحقق من قبل إدارة ترامب في الفوز بهذه الانتخابات.

وأضافت المجلة أن الحزب الجمهوري يواجه في الوقت الحالي مفترق طرق، رغم التحذيرات العديدة من قرارات الرئيس المنتهية ولايته، حيث لم يتنصل الحزب من سياسات ترامب المتعلقة بإنكار العلم، ومؤخرا تقويض الثقة في الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه الانتخابات كشفت أن قاعدة ترامب ضيقة لا يمكن الدفاع عنها.

وتوقعت المجلة تعرض بايدن للعديد من الإحباطات بسبب بقاء مجلس الشيوخ بين يدي الحزب الجمهوري، وسيطرته عليه.

وأشارت المجلة إلى أن بايدن، عليه الآن دور كبير في محاولات إعادة توازن دراماتيكي لقوة السياسة الأمريكية، التي تأثرت خلال فترة حكم دونالد ترامب. كما توقع القيام بإجراءات سريعة فيما يخص ملف الهجرة، وتغير المناح، واتباع موقف صارم لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت إن بايدن جمع مبالغ هائلة في حملته سمحت له بإغراق ترامب على شاشات التلفزيون ، حيث أنفق الديمقراطيون حوالي 810 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار للجمهوريين منذ أبريل.

واختتم التقرير بتأكيد على أن هذه الهزيمة ستؤدي إلى ترك الحزب الجمهوري ممزقًا بين الجمهوريين العاديين الذين دعموا الرئيس بأغلبية ساحقة والشخصيات الجمهورية الأكثر اعتدالًا التي قد تكون الآن أكثر حرية في النأي بنفسها عنه.