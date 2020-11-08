بعد أخيه الامبراطور.. اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

أعلنت فى اليابان رسميا، الأمير أكيشينو وليا للعهد فى آخر حلقة من سلسلة من الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو امبراطورا للبلاد العام الماضى بعد تنازل والدهما عن العرش.





وكان من المقرر أن تقام هذه الاحتفالات، التى استمرت طوال اليوم فى القصر، فى أبريل لكنها أجلت بسبب تفشى وباء فيروس كورونا وتم تقليصها مع استمرار انتشار العدوى على الرغم من أن اليابان أفلتت من تفشى المرض بشكل كبير كما شوهد فى كثير من الدول الأخرى.

وبموجب القانون اليابانى لا يمكن إلا للذكور فقط وراثة العرش لذلك فإن نسل ناروهيتو الوحيد وهى الأميرة أيكو البالغة من العمر 18 عاما غير مؤهلة لوراثة العرش، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفقدت مساعى استهدفت تعديل القانون زخمها عندما أنجبت زوجة أكيشينو ابنا، هيساهيتو، عام 2006.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن أكيشينو قوله أمام الحاضرين، الذين كان معظمهم يضع كمامات "إننى أفكر بعمق فى مسؤولية ولى العهد وسأؤدى واجباتى".

وأكيشينو، البالغ من العمر 54 عاما، أحد 3 ورثة فقط للعرش إلى جانب هيساهيتو (14 عاما) والأمير هيتاشى (84 عاما) الشقيق الأصغر للإمبراطور أكيهيتو الذى تنحى العام الماضى فى أول تنازل لليابان عن العرش منذ قرنين.