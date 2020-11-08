نتنياهو لـ ترامب عقب خسارته: شكرا على الاعتراف بإسرائيل والجولان والوقوف في وجه إيران

وجه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الشكر إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على ما قدمه له ولإسرائيل.

وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر: "شكرا إلى الرئيس دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرها إلى إسرائيل، ولي شخصيا".

وأضاف: "شكرا على الإعتراف بإسرائيل، والجولان، والوقوف في وجه إيران، واتفاقيات السلام التاريخية، وإيصال التحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أعلنت فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.