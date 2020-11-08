نتنياهو يهنئ بايدن وهاريس: تربطني صداقة بـ جو منذ 40 عاما

هنأ رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر:"أبارك لجو بايدن وكامالا هاريس، أنني أملك صداقة طويلة ودافئة مع جو بايدن منذ ما يقرب من 40 عاما".

وأضاف: "أنا أعلمك جيدا كصديق عظيم لإسرائيل، إنني أتطلع إلى العمل مع كلاكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكان نتنياهو قد وجه الشكر إلى دونالد ترامب، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.