رئيس وقادة الإمارات يهنئون بايدن بفوزه برئاسة أميركا

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

وثمّن الشيخ خليفة في برقية تهنئة، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". كما هنأ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقيتين مماثلتين، الرئيس الأميركي المنتخب بالمناسبة نفسها.

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