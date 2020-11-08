إعلامي لبناني: بايدن سيعمل على تطبيع العلاقات بين إيران وإسرائيل

أكد الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب، أن انتهاج الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن سياسة الشيطان ودعم التطرف الديني الإسلامي والمسيحي الذي كانت تمارسه الإدارة الأمريكية في عهد ⁧‫باراك أوباما، سيساهم ذلك في صعود المتطرفين في العالم والفوضى وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية على غرار ابتكار ما يسمى "الربيع العربي"، والذي كان مخطط فتنة هدفه تقسيم الدول العربية تحت مسمى الفوضى الخلاقة ودعم الإرهاب وأيديولوجيات متطرفة وإشباع للحاجات لجماعة الإخوان والتشيجع على التمدد الصفوي الإيراني الحاقد على الأمة العربية.

جاءت تلك التصريحات في أعقاب إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية فوز جو بايدن في سباق الرئاسة.

وقال أبو زينب في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": فقد سعت إدارة أوباما لإظهار نفسها على أنها تدافع عن ما يسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم لكنها عملت لتحقيق مصالحها وهدفها كان هدم القيم والمبادئ الإنسانية والاعتدال وبث الفوضى والتطرف والمؤامرات الخبيثة على الأمة العربية.

وأضاف: جو بايدن مواقفه واضحة بعلاقته مع إيران بتأييده الخيار الدبلوماسي مع استخدام العقوبات إذا استدعى الأمر، معارضًا اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، بالتالي فإن جو بايدن يشجع إيران على المزيد بالتدخل بالدول العربية وبث الإرهاب المنظم والفتنة.

وشدد أبو زينب على ضرورة تعلم جو بايدن من أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما ويعتمد في سياسة إدارته الجديدة بعدم تشجيعه للتطرف في الشرق الأوسط.

كما أعتقد الإعلامي اللبناني -بعد توفير الحظوظ لجو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية- أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن بعد استلامها الحكم والدخول إلى البيت الأبيض، بجد للتطبيع بين إيران والكيان الإسرائيلي وخاصة أن إيران أرسلت إشارات واضحة لفريق جو بايدن ‏⁧فقد قامت إيران بخطوة إلى الأمام لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

وأبان الإعلامي اللبناني أن إيران سترسل لاعبين للمشاركة في بطولة للألعاب الإلكترونية في إسرائيل وقد وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على منح سمات دخول للإيرانيين الذين سيشاركون في هذه المنافسات.