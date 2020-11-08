قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بعد تسجيل 16017، في 24 ساعة فقط.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ بدء تفشي الجائحة إلى 658505 حالات.

وكشفت البيانات تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 11289 وفاة.

وسجلت ألمانيا الخميس الماضي، أعلى معدل في عدد إصابات فيروس كورونا حيث رصدت نحو 20 ألف حالة في 24 ساعة فقط؛ وذلك لأول مرة منذ بدء تفشي الجائحة.

أعلنت السلطات الألمانية، الاثنين الماضي، إيقاف الحياة العامة لمدة شهر مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

وسيشهد الإغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، كما سيتم أيضا حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك واستوديوهات الوشم.

ومع ذلك، على خلاف الإغلاق السابق هذا العام، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.