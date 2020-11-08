كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة الجهود مع الحكومة الأمريكية المقبلة لتحالف أقوى

أعلنت وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها ستواصل الجهود مع الحكومة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز التحالف الثنائي وتحقيق تقدم في جهود السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته الوزارة أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا غادرت البلاد متوجهة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومجموعة من البرلمانيين والأكاديميين، ويتوقع المراقبون أن تجتمع الوزيرة كانج مع المقربين من بايدن.

وأوضحت الوزارة أنها تتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع شخصيات بارزة في فريق بايدن والحزب الديمقراطي، وأضافت "استنادًا إلى الشبكة التي بنيناها حتى الآن ومن خلال الاتصال والتعاون الوثيقين، سنواصل جهودنا لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقبل وقت قصير من مغادرتها إلى واشنطن، أعربت الوزيرة كانج عن أملها في أن تساعد رحلتها هذه المرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وقالت "على الرغم من أنها فترة حساسة إلى حد ما، إلا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانتا على اتصال دائمًا، ونحن، على المستوى الوزاري، نناقش وضع شبه الجزيرة الكورية والقضايا المعلقة كلما أتيحت الفرصة، بغض النظر عن التوقيت".

ورفضت الوزيرة كانج تقديم التفاصيل حول جدول أعمالها، ردًّا على سؤال عما إذا كانت تخطط لاجتماع مع أشخاص مقربين من بايدن.