رئيس الإمارات مهنئا بايدن: حريصون على تعزيز العلاقات مع أمريكا في مختلف المجالات

وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، ثمن الشيخ خليفة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيتين مماثلتين، الرئيس المنتخب جو بايدن بالمناسبة.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعقب الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح الأول الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.