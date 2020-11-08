سلاح كامالا السري.. إيمهوف الرجل الثاني لنائبة الرئيس الأمريكي

لأول مرة في تاريخ أمريكا، يصبح "دويج إيمهوف" "السيد الثاني" في الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت زوجته السيناتور كامالا هاريس أول امرأة تم انتخابها لمنصب نائب الرئيس، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

ولأول مرة يكون إيمهوف الذي يعمل كمحام أول شخصية من أصول يهودية بين أفراد أسرة رئيس أو نائب رئيس الولايات المتحدة.

وعقب تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، هنأ إيمهوف هاريس على حسابه في "تويتر" وكتب: "أنا فخور جدا بك!" ونشر صورة وهو يحتضن فيها زوجته.

ويمارس إيمهوف المحاماة من خلال ترافعه في قضايا أكثر عمومية تخص الإعلام والرياضة والترفيه.

وكان إيمهوف من أكبر داعمي زوجته اولرئيس المنتخب جو بايدن خلال الأشهر الأخيرة، من خلال دعواته للناس بانتخابهما، ما جعله أحد أسلحة كامالا السرية.

ورغم سنهم التي تجاوزت الخمسين إلا أن الزوجين لم يرتبطا منذ زمن بل تزوجا في عام 2014.

لكن يبقى إلى الآن إيمهوف غير ذي دور محدد عندما يدخل مع زوجته النائبة إلى البيت الأبيض، لكن قد ينصب دوره أكثر على المحاماة وعلى الترافع في القضايا العامة.