فوز بايدن.. التسلسل الزمني لسير الآلية القانونية حتى يوم تنصيبه رئيساً لأمريكا

مع إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي لم ينته فرز الأصوات، بات يتساءل العديد من الناس عن التسلسل الزمني الآلية القانونية لما سيحصل من الآن حتى يوم التنصيب.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، هذا التسلسل الزمني للآلية القانونية من الآن حتى يوم التنصيب وهو:

4-23 نوفمبر: الأصوات الواردة عبر البريد يجب أن تختم.

10 نوفمبر- 11 ديسمبر: تصادق الولايات على نتائج الانتخابات.

8 ديسمبر: وفقا لقانون الانتخاب فإنه وحتى هذا اليوم يجب على الولايات أن تكون قد أنهت عد الأصوات وحل النزاعات وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.

14 ديسمبر: تحديد النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.

23 ديسمبر: وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن.

3 يناير: النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد يؤدون القسم.

6 يناير: يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وتعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.

20 يناير: يؤدي الرئيس الأمريكي القسم في يوم التنصيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التنازل عن منصبه للرئيس الجديد، مؤكدا أنه ليس لديه نية للرضوخ لعمليات فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا التي تشمل بطاقات الاقتراع عبر البريد، بل الاستمرار في رفع الدعاوى القضائية ضد الانتخابات وتزويرها.

وأكدت مديرة حملة كامالا هاريس، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، عدم وجود أي تواصل أو اتصال بين جو بايدن وترامب، أو بين أي من مسئولي الحملتين منذ إعلان الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان أصدره، عقب إعلان فوز جو بايدن، : "لن أرتاح حتى يحصل الشعب الأمريكي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية".

فيما ذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، قد تواصل معه من أجل الاعتراف بنتيجة الانتخابات.