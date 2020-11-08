كوريا الجنوبية تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم، الأحد، أن حصيلة المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية منذ بدء تفشي الوباء بلغت 27 ألفا و427 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 478 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 24,968 شخص، بزيادة 58 شخصًا عن اليوم السابق، ويشير هذا إلى أنَّ أكثر من 91% من إجمالي المرضى قد تعافوا من المرض تمامًا.