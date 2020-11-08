قدر التاريخ.. الأمن القومي الإيراني: نهاية ترامب ليست غريبة

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تغريدة على موقع "تويتر" إن نهاية ترامب ليست غريبة بل هي قدر التاريخ.

وفسر هذه النهاية برفض الأمريكيين سلسلة من تصرفاته ومواقفه التي اعتمد فيها على الغطرسة والابتزاز.

ودعا شمخاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الكتابة تحت صورة ترامب: "درس للمستقبل" بدلا من "الرئيس الـ 45".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعقب الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح الأول الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.