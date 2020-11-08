لم يذكره إلا مرة واحدة.. كيف تجنب جو بايدن التحدث عن ترامب في خطاب النصر

في خطاب استهدف ترسيخ نفسه كرئيس للبلاد، تجنب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ذكر اسم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، برغم المعركة القانونية الشرسة التي يخوضها الأخير ضد الانتخابات وتزويرها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان هذا تناقض واضح مع ترامب، الذي أمضى اليوم في التغريد حول مزاعم تزوير الانتخابات، وفوزه في الانتخابات، وتفاخره بـ 71 مليون صوت "قانوني" له، أما بايدن فلم يتطرق إلى هجوم ترامب، لكنه وجه رسالة لأنصار الرئيس المنتهية ولايته في خطاب النصر، قائلًا إنه يتفهم خيبة أملهم، داعيًا إياهم إلى التوقف عن معاملتهم كأعداء، وإعطائه فرصة للعمل سويًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن بايدن منذ إعلان نتائج الولايات وكانت تصريحاته مقتضبة وغامضة بشأن ترامب، مدركًا أن الضغط السياسي سيؤدي إلى اعتراف ترامب بالأمر الواقع.

وتعهد الرئيس المنتخب بإعادة بناء المجتمع الأمريكي وتحسين سُمعة البلاد وجعلها محترمة في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، قائلا: "لقد تشكلت أمتنا من خلال المعركة المستمرة بين أفضل ملائكتنا ودوافعنا المظلمة، وقد حان الوقت لانتصار أفضل ملائكتنا”.

وعادة ما يشكر المرشح الفائز بالانتخابات في خطاب النصر، المرشح الخاسر، إلا أن بايدن لم يفعل ذلك، كما ليس من الواضح حتى متى تحدث مع ترامب آخر مرة، فذكرت المتحدثة باسم بايدن أنه ربما مرت أسابيع منذ حدوث ذلك.

وفي الخطاب، وجه بايدن كلمة للشعب الأمريكي قائلا: "أريد أن أُذكر الناس أن دستورنا لا يتطلب تنازلًا. يتطلب الأمر فوز واحد على الأقل من المرشحين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، وهذا بالضبط ما فعله جو بايدن وكامالا هاريس.

كما احتوى خطاب النصر على عدة إشارات غير مباشرة إلى ترامب، فقال بايدن: "حان الوقت للتخلص من الخطاب القاسي، وخفض درجة الحرارة، والنظر إلى بعضنا البعض مرة أخرى، والاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى، ولإحراز تقدم ، علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء لنا".

وأضاف: "هم ليسوا أعداءنا. أإهم أمريكيون. إنهم أمريكيون. يخبرنا الكتاب المقدس عن كل شيء هناك موسم، ووقت للبناء، ووقت للحصاد، ووقت للزرع ووقت للشفاء"، لافتا: "هذا هو الوقت المناسب للشفاء في أمريكا".

وتعهد بأن يكون رئيسًا لكل الأمريكيين قائلًا: "سأعمل بجد من أجل أولئك الذين لم يصوتوا لي مثل أولئك الذين فعلوا ذلك".