مستعد للحرب.. ما هي خطط ترامب بعد فوز بايدن؟

بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس المنتخب جوزيف بايدن، كشفت مصادر داخل البيت الأبيض لصحيفة "ديل ميل" البريطانية عن الوضع داخل البيت الأبيض، قائلة إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يحضر حفل تنصيب المرشح الفائز بالانتخابات الأمريكية حيث يراه أنه "رئيس زائف"، مواصلا التأكيد على أنه تعرض للخداع في "تصويت مEضلل".

وقال مصدر بالحزب الجمهوري، الذي ينتمى إليه ترامب، إن الرئيس المنتهية ولايته "ليس لديه خطاب تنازل جاهز ولا ينوي الاعتراف برئاسة جو بايدن".

وأمضى ترامب ساعات مختبئا في البيت الأبيض مع مجموعة من الموالين الذين دفعوه لمواصلة تحديه الغاضب للنتيجة.

ووصفت مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض الوضع بأنه به حالة من الهوس وسام ومفعم بالطاقة، حيث قام بعض المساعدين بإشعال شموع لها رائحة الورد من أجل تلطيف الجو، ولمواجهة رائحة المأكولات السريعة التي تناولها الرئيس مع دائرته الداخلية.

وقال مصدر "أبناؤه وأقرب مساعديه يحرضونه بينما لا يجرؤ أحد على إثارة المسألة الحساسة حول خسارته الانتخابات، حيث يحتاج إلى التفكير في خططه بعد الرئاسة"، مضيفا: "في عقله، لم ينظر أبدا إلى ما بعد يوم الانتخابات لأنه مؤمن بالخرافات وأعتقد أنه كان حظًا سيئًا".

وتابع: "الآن هو عازم على خلق رواية مفادها أن الانتخابات كانت مزورة وبالتالي فإن بايدن ليس شرعيًا، إنه يعتقد أنه كانت هناك مؤامرة ضده منذ اليوم الأول من رئاسته، مع خدعة التأثير الروسي، والتقاضي الوهمي والآن الانتخابات المزيفة".

وأشار مصدر إلى أن "ترامب محاط بعائلته وجيش من المحامين، ويواصل التشاور عبر الهاتف، أنه في مزاج الحرب، وأن بايدن رئيس زائف، ولن يحضر يوم التنصيب في 20 يناير، وهو ما يعد هجوما على الديمقراطية".

وعادة ما يرحب الرؤساء المنتهية ولايتهم بخليفتهم في البيت الأبيض، ويلتقطون الصور في المكتب البيضاوي لتسليم مقر الإقامة رسميا. ثم يحضرون مراسم أداء اليمين أمام مبنى الكونجرس "الكابيتول" في العاصمة واشنطن.