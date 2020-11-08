نتنياهو يهنئ جو بايدن ويؤكد تطلعه لزيادة تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل

أانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، إلى قائمة السياسيين الإسرائيليين في تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن نتنياهو قوله على حسابه الشخصى على تويتر " تهانينا لجو بايدن وكاملا هاريس، لدينا علاقة شخصية طويلة ودافئة منذ ما يقرب من 40 سنة، أتطلع إلى العمل مع كلاكما لزيادة تعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشارة الصحيفة إلى أن نتنياهو تعرض لانتقادات الليلة الماضية لأنه انتظر فترة أطول من قادة العالم والسياسيين الإسرائيليين الآخرين للرد على نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية مساء أمس السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقدم التهنئة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية وأنه سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي للنتائج.