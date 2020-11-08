هل يبقى ترامب في منصبه؟.. هذا ما ستفعله المحكمة العليا حال طعنه على النتيجة

حسمت أغلب وسائل الإعلام الأمريكية والخبراء السياسيين والقانونيين بتضاؤل فرص حدوث تعديل في نتائج الانتخابات الأمريكية، لصالح الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث اعتبروا تغير النتائج أمرًا غير واقعي نظرًا لعدم وجود شيء ملموس يقول بما يدعيه ترامب من تزوير الانتخابات، وهو ما يقول إن بايدن سيكون صاحب المنصب الكبير في يناير المقبل.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، قال فاليري جاربوزوف، مدير معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "لا أعتقد أن ترامب سيغير شيئا مهما، لأن جو بايدن يتفوق بشكل واضح في عدد أصوات الناخبين وأصوات أعضاء المجمع الانتخابي. فمن المرجح جدًا ألا يحصل ترامب على شيء".

واعتبر جاربوزوف أن طعن الجمهوريين قضائيا في نتائج التصويت في بعض الولايات، ليس أكثر من مماطلة ومحاولة لكسب الوقت.

أضاف: "من غير المرجح أن يتغير الوضع، لأنه في كافة الولايات المتأرجحة التي كان ترامب يعول على تفوقه فيها، ذهبت الأصوات إلى بايدن".

ورأى الخبير أن المحكمة العليا "لن توافق على أي قرارات لصالح ترامب"، وأشار إلى أنه حتى لو تم تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن العد بشكل منفصل لبطاقات التصويت التي وصلت بالبريد بعد إغلاق مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر، فإن ذلك لن يغير الصورة العامة، لافتا أيضا إلى أن المحكمة العليا لم تصدر قرارات مماثلة بشأن الولايات الأخرى.

وبحسب الخبراء فمن الصعب التفكير إذا ما حصل تفتيش، إن يتم اكتشاف وجود تزوير في ملايين بطاقات الاقتراع، مع أن وقوع أنواع مختلفة من الغش في الانتخابات، بما في ذلك "تصويت الأرواح الميتة"، أمر روتيني.

وسيؤكد المجمع الانتخابي قراره حول بايدن في منتصف ديسمبر، بينما سيدخل الرئيس المنتخب للبيت الأبيض في 20 يناير 2021.

والمفترض أن يتم ذلك في أجواء من الود الدبلوماسي بأن يستقبل ترامب وزوجته ميلانيا الرئيس الجديد بايدن وزوجته لداخل البيت الأبيض، ويغادران بعد ذلك بيت الحكم الأمريكي.