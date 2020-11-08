خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 207 إصابات جديدة بـ كورونا

وبحسب الوزارة، فأن حصيلة الوفيات بلغت 2664 حالة، موضحة أن هناك 143 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.