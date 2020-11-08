إصابات كورونا في روسيا تتخطى حاجز المليون ونصف المليون

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد دعت المواطنين الروس إلى تأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى خارج البلاد لحين استقرار الوضع بشأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وقالت زاخاروفا، فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "للأسف، الوضع الوبائى فى العالم مستمر فى التدهور السريع".

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