المعارضة التركية تهنئ بايدن وأردوغان يلوذ بالصمت

سارع زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، إلى تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بينما لاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصمت وسط توقعات بتوتر حاد في العلاقة بين الرجلين.

وقال كليجدار أوغلو في تغريدة بتويتر: ”أهنئ جو بايدن الذي أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية ونائبته كامالا هاريس“.

وأعرب عن أمله في أن ”تتعزز الصداقة وعلاقات التحالف الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة“.

أما الرئيس أردوغان الذي يعتقد أنه كان يتمتع بعلاقة قوية مع ترامب، فالتزم الصمت ولم يقدم أي تهان أولية للرئيس المنتخب.

وكان بايدن قد وجه خلال الحملة انتقادات لاذعة لأردوغان، ووصفه بأنه ”مستبد“، معتبرا أن من الضروري دعم المعارضة التركية لإزاحته من المشهد السياسي.