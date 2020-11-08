مصرع شخصين إثر تصادم مروحتين في ماليزيا

أعلِنت السلطات الماليزية اليوم /الأحد/ عن مصرع شخصين بعد تصادم مروحتين صغيرتين في الجو ، مما أدى إلى تحطم إحداهما في منطقة تامن ميلاواتي بمدينة أمبانغ في ضواحي العاصمة الماليزية.
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ لولاية سيلانجور نورعزام خميس قوله " إن المروحية الأخرى وعلى متنها شخصان، هبطت بسلام رغم خلل فني جراء التصادم".
وقال: "يعتقد أن المروحتين اصطدمتا معا في الجو، مما أدى إلى تحطم مروحية بينما هبطت الأخرى هبوطًا طارئًا بسلام دون إصابة راكبيها".
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