مصرع شخصين إثر تصادم مروحتين في ماليزيا

أعلِنت السلطات الماليزية اليوم /الأحد/ عن مصرع شخصين بعد تصادم مروحتين صغيرتين في الجو ، مما أدى إلى تحطم إحداهما في منطقة تامن ميلاواتي بمدينة أمبانغ في ضواحي العاصمة الماليزية.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ لولاية سيلانجور نورعزام خميس قوله " إن المروحية الأخرى وعلى متنها شخصان، هبطت بسلام رغم خلل فني جراء التصادم".

وقال: "يعتقد أن المروحتين اصطدمتا معا في الجو، مما أدى إلى تحطم مروحية بينما هبطت الأخرى هبوطًا طارئًا بسلام دون إصابة راكبيها".