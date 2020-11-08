وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سكاي نيوز" بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الصراعات المسلحة، شدد كارتر، على أن أي تصاعد للتوترات الإقليمية أو أخطاء في تقدير الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى نشوب صراع واسع النطاق.
وقال قائد أركان الجيش البريطاني، الذي يتولى منصبه منذ عام 2018، إن العالم أصبح في الوقت الحالي مكانا يسوده الغموض والقلق الشديدان، مشيرا إلى أن تصعيد التنافس في العالم أصبح سمة من سمات زمننا.
وتابع :"أعتقد أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو أن نشهد تصعيدا يؤدي إلى سوء تقدير في ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية في الوقت الحالي".
وأضاف كارتر، ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثانية: "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لهذه التهديدات".
وشدد قائد أركان الجيش البريطاني على ضرورة الحفاظ على ذكرى الذين راحوا ضحية الحروب السابقة، لكونها بمثابة تحذير إلى من قد يكرر أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن نسيان أهوال الحروب السابقة قد يدفع البعض للاعتقاد بأن شن الحروب قرار عقلاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطر حقيقي.. الجيش البريطاني يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.