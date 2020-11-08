من المنفي.. زعيمة معارضة بيلاروسيا تهنئ بايدن

عبرت سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية وأكبر خصوم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي انتقد الانتخابات الأمريكية واصفًا إيها بـ"العار واستهزاء بالديمقراطية"، عن سعادتها بانتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وأشادت الزعيمة والمرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا من منافاها، بالعملية الانتخابية الأمريكية التي تهتم بصوت كل ناخب ناشرة ذلك في بيان عبر "تليجرام".

وقالت الزعيمة تيخانوفسكايا، التي اضطرت للهروب من بلادها وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المتهمة بتزوير نتائج الانتخابات في أغسطس: "لقد تابع العالم كله الانتخابات في الولايات المتحدة، وهي دولة ذات ديمقراطية فاعلة. لقد كان ذلك سباقا حقيقيا للأفكار والبرامج والفرق بخلاف بيلاروسيا، حيث سرقت الأصوات في الانتخابات ببساطة، بينما يأخذ في الولايات المتحدة تصويت كل ناخب في الحساب".

وتابعت: "صوّت الشعب الأمريكي لصالح التغيير والحكومة الجديدة. أعلم أن العديد من البيلاروسيين المقيمين في الولايات المتحدة صوتوا لجو بايدن"، مضيفة أنها شخصيا والبيلاروسيين في جميع أنحاء العالم يهنئون بايدن بفوزه الذي يستحقه".

وعبرت تيخانوفسكايا عن ثقتها بأنه "في ظل قيادة الزعيم الجديد، سيزدهر شعب الولايات المتحدة وستتحسن العلاقات البيلاروسية الأمريكية"، مشيرة إلى أن بايدن "تحدث أكثر من مرة عن دعمه للشعب البيلاروسي واتخذ موقفا ثابتا نصرة له".

كما تمنت أن يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب لقاء قريبا مع "الرئيس المنتخب بنزاهة لبيلاروسيا الحرة الجديدة" قاصدة نفسها.