لـ اليوم الثالث على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، حيث رصدت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة، في 24 ساعة فقط، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.9% من المرضى الجدد.

وكانت السلطات الصحية سجلت أمس، السبت، 20396 إصابة و20582 إصابة يوم الجمعة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليونا و774334 إصابة مؤكدة منها 419378 حالة نشطة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 286 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 364 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 30537 حالة.

وتماثل 11492 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و324419 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (5751 إصابة) وسان بطرسبورج (1331 إصابة).

وتسعى سلطات روسيا إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الفيروس التاجي أواخر العام الجاري.