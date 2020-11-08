طريقة ستربس الدجاج الحار والعادي الشهي

يُعد ستربس الدجاج من اشهى الأطعمة التي يفضلها الكثيرون ، ويمتاز بسهولة إعداده، وهو نوع من أنواع الُمقبلات عبارة عن صدور الدجاج المخلية مُقطعة شرائح بأحجام متساوية، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على طريقة إعداده تفصيليًا. طريقة إعداد ستربس الدجاج المقرمش المكونات المُستخدمة لتحضير ستربس الدجاج صدور دجاج مقطعة احجام متساوية مقدار كيلو. لبن رائب مقدار نصف كوب دقيق مقدار كوب واحد بيضتان كورن فليكس مقدار كوب واحد فلفل أسود ثوم بودر مقدار نصف ملعقة صغيرة بابريكا مقدار ملعقة صغيرة جبنة بارميزان مبشورة مقدار ملعقتان كبيرتان خطوات التحضير أحضري وعاء ومن ثم أضيفي إليه الدجاج مع تتبيلة بواسطة الملح والفلفل واتركيه قرابة النصف ساعة.

أحضري وعاء آخر ثم أضيفي بداخله اللبن الرائب والبيض مع الملح والفلفل الأسود ثم اخلطيهم جيدًا حتى تمام التجانس.

وعاء آخر قومي بوضع الكورن فليكس مع البابريكا والثوم البودر مع التقليب جيدًا حتى يمتزج الكورن فليكس بالتوابل.

أحضري مقلاة ضعي بها كمية مناسبة من الزيت ثم ضعيها على النار حتى يغلي.

ابدأي في تحضير ستربس الدجاج عن طريق وضعه أولًا في الدقيق ثم ضعيه بالبيض وآخيرًا الكورن فليكس ثم إسقاطه في الزيت واتركيه حتى يصير ذهبي اللون

قومي بإنتشاله من الزيت واحضري طبق التقديم ثم أضيفي إليه الجبن المبشور ويُقدم مع صوص الجبنة الشيدر أو الكاتشب. طريقة ستربس الدجاج الحارة بالشوفان المكونات المُستخدمة للتتبيلة صدور دجاج مقدار نصف كيلو

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سماق

القليل من جوزة الطيب

ملعقة صغيرة شطة

لبن مقدار نصف كوب

ملعقة كبيرة صلصة المكونات المُستخدمة للطبقة الخارجية شوفان ناعم مقدار كوب

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودرة وبصل بودرة

نشأ مقدار نصف كوب

ملح وفلفل أسود

شطة طريقة التحضير أحضري وعاء ومن ثم أضيفي إليه مكونات التتبيلة ثم أضيفي الدجاج واخلطيهم جيدًا واتركيهم قرابة الساعة

أحضري وعاء آخر وضعيه بداخله مكونات التتبيلة الخارجية ثم ضعي بها الدجاج

أحضري صاج الفرن وقومي بتغليفه بواسطة ورق الزبدة ثم قومي بوضع شرائح الدجاج

بواسطة بخاخ أو فرشاة قومي بدهن وجه الدجاج طبقة خفيفة من الزيت واتركيه في الفرن حتى تمام النضج.

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