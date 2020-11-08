250 ألف وفاة و50 مليون إصابة بـ كورونا حول العالم

ووفقًا لأحدث بيانات نشرتها الجامعة الأمريكية، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 49 مليونًا و832 ألف إصابة، فيما يقترب عدد المتعافين من 32.8 مليون حالة، وكسرت الوفيات حاجز الـ250 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.

ووفقًا للبيانات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وبيرو وإيطاليا وجنوب إفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم فى أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.