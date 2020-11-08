الأمين العام للناتو يهنئ بايدن : داعم قوى للحلف

وقال الأمين العام للناتو - فى بيان أصدره بهذه المناسبة، إن "بايدن داعم قوى للحلف وللشراكة عبر الأطلسى"، معربا عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب وفريقه لتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا.
وأضاف ستولتنبرج: "إن وجود حلف ناتو قوى سيكون مفيداً لأمريكا الشمالية ولأوروبا، فهو يمثل مليار شخص ونصف القوة الاقتصادية وكذلك نصف القوة العسكرية للعالم، نحن بحاجة لهذه القوة الجماعية للتعامل مع العديد من التحديات".
كما أعرب عن أمله فى أن تساهم الولايات المتحدة برئاسة بايدين فى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه روسيا، والصين، ومواجهة التحول فى ميزان القوى العالمي، بالإضافة إلى التصدى للإرهاب الدولى والتهديدات الاليكترونية والصاروخية.
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