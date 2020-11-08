نائب أنجيلا ميركل : نتيجة الانتخابات الأمريكية تحذير لـ ألمانيا

اعتبر نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، أن "فرز الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى خيّمت عليها اتهامات بالتلاعب من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تمثل تحذيرا لألمانيا أيضا".





وفى مقاله لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، كتب شولتس أن فرز الأصوات فى الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مجرد إثارة سياسية استمرت لأيام، بل كان أيضًا تحذيرًا قويًا. إنه تحذير لنا فى ألمانيا أيضا مما يمكن أن يؤول إليه الأمر، عندما ينقسم مجتمع ما".

وأضاف شولتس، الذى يشغل منصب وزير المالية الألمانى أيضًا، أن الانقسام ليس من اختراع ترامب، ولكنه كان موجودًا بالفعل من قبل، مضيفًا أن "الرئيس الأمريكى (دونالد ترامب) تناوله فقط واستغله بلا رحمة خلال فترة رئاسته وقام بتعميقه".

وحذر نائب ميركل من مؤشرات تؤكد تباعد المجتمع فى ألمانيا، لافتا إلى أن البعض يشعرون كما لو أنهم مواطنين من درجة ثانية، معتبرًا أن هذا التطور يعد سيئًا للغاية.

وأكد شولتش مجددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الحليف الأهم والأكثر قربًا لأوروبا، وأنها ستظل كذلك بعد الانتخابات، منوهًا فى الوقت ذاته إلى أنه "يجب أن نتعلم من الولايات المتحدة الأمريكية، ونتجنب الأخطاء التى تجلب الكثير من المصائب".