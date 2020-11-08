الأضخم في التاريخ.. مقامر بريطاني يخسر 5 ملايين دولار بسبب ترامب

خسر مقامر بريطاني مبلغ 5 ملايين دولار بعد أن راهن على فوز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرى التصويت فيها الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر ناهز الـ 78 عامًا، وذلك بعد أن حصل على أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سجل المقامر البريطاني، وهو مصرفي سابق لم تذكر الصحيفة اسمه، قيمة الرهان في سجل مراهنات بجزيرة كوراكاو الكاريبية، حيث كان من المقرر أن يجني عائدا بقيمة 15 مليون دولار في حال فوز ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة هذا الرهان هي الأكبر في تاريخ المراهنات السياسية، وبالرغم من أنها ممنوعة قانونًا في الولايات المتحدة، فإن بعض الدول تسمح بها مثل بريطانيا.

وكان أحد المقرضين في المملكة المتحدة، وضع مبلغًا ضخمًا قدره 1.54 مليون جنيه إسترليني على جو بايدن الذي هزم الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "مع وضع مراهنات بأكثر من 600 مليون جنيه إسترليني على الانتخابات الأمريكية، كان فوز ترامب بمثابة نتيجة كارثية لأي شركة مراهنات أبقت احتمالات فوز الرئيس المنتهية ولايته لفترة طويلة نسبيًا طوال الحملة الانتخابية بأكملها".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن أصبح ضامنًا 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا التي انتهى فرز 88% من أصواتها، وبذلك يضمن بايدن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتًا.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف "بايدن": "أمامنا عمل صعب ولكنني أعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".