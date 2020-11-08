أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، سيطرة قوات بلاده على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، صرح علييف، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب بأن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق شوشا، مضيفا: "تم تحرير شوشا من الاحتلال. شوشا تابعة لنا! وقره باغ تابعة لنا! أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره بهذا الإنجاز".
وتابع: "كانت شوشا تحت الاحتلال على مدى 28 عاما. حققنا هذا الانتصار في الميدان وليس على طاولة التفاوض، لأن المفاوضات كانت عديمة الجدوى"، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية أحكمت سيطرتها، منذ بداية جولة التصعيد الحالية في قره باغ، على أكثر من 200 بلدة في المنطقة المتنازع عليها.
وأبدى الرئيس الأذربيجاني تصميم بلاده على "مواصلة الحرب حتى الانتصار التام"، موضحا أنه يقصد بذلك "تحرير كامل أراضي قره باغ والمناطق المحيطة بها".
ولم يعلق الجانب الأرمني على هذا الإعلان بعد.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا والمدعومة من يريفان، أرايك هاروتيونيان، بـ"قلب الأرمن النابض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قلب الأرمن النابض.. أذربيجان تعلن سيطرتها على بلدة استراتيجية في ناجورنو كاراباخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.