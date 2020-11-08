قلب الأرمن النابض.. أذربيجان تعلن سيطرتها على بلدة استراتيجية في ناجورنو كاراباخ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأحد، سيطرة قوات بلاده على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، صرح علييف، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب بأن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق شوشا، مضيفا: "تم تحرير شوشا من الاحتلال. شوشا تابعة لنا! وقره باغ تابعة لنا! أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره بهذا الإنجاز".

وتابع: "كانت شوشا تحت الاحتلال على مدى 28 عاما. حققنا هذا الانتصار في الميدان وليس على طاولة التفاوض، لأن المفاوضات كانت عديمة الجدوى"، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية أحكمت سيطرتها، منذ بداية جولة التصعيد الحالية في قره باغ، على أكثر من 200 بلدة في المنطقة المتنازع عليها.

وأبدى الرئيس الأذربيجاني تصميم بلاده على "مواصلة الحرب حتى الانتصار التام"، موضحا أنه يقصد بذلك "تحرير كامل أراضي قره باغ والمناطق المحيطة بها".

ولم يعلق الجانب الأرمني على هذا الإعلان بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا والمدعومة من يريفان، أرايك هاروتيونيان، بـ"قلب الأرمن النابض".