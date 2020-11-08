خطأ نتنياهو الأول مع بايدن.. هل يؤزم ذلك العلاقات بينهما؟

فيما يبدو أنه الخطأ الأول الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملاحق من قبل الجماهير الشعبية بتهم الفساد، تأخر قائد الحكومة الإسرائيلية عن تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهو الأمر الذي لاحظته الصحافة العبرية وتحدثت عنه وانتقده سياسيون في دولة الاحتلال.

تأخر نتنياهو عن تهنئة بايدن ليسبقه زعماء كثر بالعالم، حتى سبقه وزراءه، حيث هنأ وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان، بيني جانتس وجابي أشكنازي، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما أتى نتنياهو متأخرًا عنهما بساعات ما اعتبره المحللون خطأ نتنياهو الأول مع بايدن والذي قد يقول إن العلاقات مع بايدن لن تكون كما كانت مع ترامب، الذي أتاح للاحتلال الإسرائيلي مزايا لم يحصل عليها خلال عقود.

وذكر جانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإنابة وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، على حسابه في "تويتر" فجر اليوم، الأحد: "فيما تتبلور نتائج الانتخابات النهائية، أقدم التهاني من صميم القلب إلى جو بايدن، المؤيد والصديق القديم لإسرائيل، وزميلته كامالا هاريس التي صنعت التاريخ كأول امرأة تم انتخابها لمنصب نائب الرئيس".

في الوقت نفسه، أعرب جانتس عن امتنانه لترامب، واصفا إياه "شريكا قيما لدولة إسرائيل"، وأشاد بالتزام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأمن الدولة العبرية وإسهامه في مستقبلها.

وتابع: "الشرق الأوسط اتخذت خطوات هائلة إلى الأمام بفضل الزعامة الشجاعة لهذا الرئيس خلال السنوات الأربع الأخيرة ونحن ممتنون له لذلك امتنانا جما".

من جانبه، هنأ أشكنازي المنتمي إلى "أزرق-أبيض" أيضا، عبر "تويتر"، بايدن وهاريس بالفوز الانتخابي، مشيدا بدعم بايدن المستمر وصداقته لإسرائيل على مدى ربع قرن تقريبًا.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن قناعته بأن التحالف الاستراتيجي الحيوي بين بلده والولايات المتحدة سيستمر بالازدهار في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة.

وعلقت الصحف العبرية بقولها، إن كبار القادة الإسرائيليين كانوا من بين آخر المعلقين على نتيجة انتخابات 2020 الأمريكية، فبعد فجوة زمنية طويلة بشكل واضح، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين بيانات في وقت مبكر من صباح الأحد هنأ فيها جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فكتب نتنياهو تغريدتين الأولى هنأ فيها بايدن وأثنى على علاقات مستمرة معه منذ 40 عاما، وفي تغريدة ثانية، شكر الرئيس دونالد ترامب "على الصداقة التي أظهرها له ولإسرائيل، للاعتراف بالقدس والجولان(المحتلتين)، وللوقوف في وجه إيران، واتفاقات السلام التاريخية، ولإيصال العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لنقط تحالف غير مسبوقة.

وعلى النقيض من تغريدات نتنياهو تلك، أصدر ريفلين بيانًا مطولًا أرسله المتحدثون باسمه، صدر في نفس وقت تغريدة نتنياهو بالضبط.

وذكرت الصحف أن نتنياهو وريفلين استغرقا 12 ساعة بعد أن أعلنت جميع الشبكات الأمريكية الكبرى أن بايدن هزم ترامب، وبعد فترة طويلة من قيام قادة العالم بذلك، وهو ما أعده المحللون خطأ ومصدر قلق قد يأزم الأمور، وربما لن تكون إدارة بايدن رغم دعمها المعلن لإسرائيل كإدارة ترامب التي تعد أكبر إدارة أضرت بالقضية الفلسطينية.