البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات النيابية بالأردن

شكل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي وفدًا رسميًا برئاسة النائب أحمد عبدالواحد رسلان وعضوية عددٍ من أعضاء البرلمان العربي؛ لمتابعة الانتخابات النيابية الأردنية، المقرر إجراؤها يوم 10 نوفمبر الجاري، تلبيةَ للدعوة الموجهة من الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن.

وقال رئيس وفد البرلمان العربي النائب أحمد عبدالواحد رسلان- في بيان اليوم الأحد - إنه تم وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة، حيث سيقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى العاصمة الأردنية عمان وعددٍ من المحافظات الأخرى، ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة، وفقًا للنظام القانوني المنظم للعملية الانتخابية وقرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.

وأكد أن وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة الانتخابات سيعقد عددًا من الاجتماعات التمهيدية، بما يضمن سلاسة ودقة عملية المتابعة وتحقيق الهدف المنشود منها.

وأضاف أن الوفد سيقوم عقب إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى رئيس البرلمان العربي تمهيدًا لرفعه إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيتضمن التقرير ملاحظات الوفد المشارك فى متابعة العملية الانتخابية.

تأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات النيابية الأردنية؛ انطلاقًا من مهامه في متابعة الانتخابات التي تُجرى في الدول العربية، ودعمًا للاستحقاقات الديمقراطية التي يشهدها الأردن.