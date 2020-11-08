روحاني يدعو الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التعويض عن أخطاء ترامب

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التعويض عن أخطاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد وجه، أمس السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إنه يأمل في أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التزاماتها القديمة وأن تعي الدرس من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضاف: "الشعب الإيراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وببسالة"، مؤكدا أن "الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر للامتثال للقوانين الدولية".

وأعرب روحاني عن أمله بأن "يعي واضعو الحظر أن طريقهم خاطئ وغير صحيح ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق"، داعيا لأن تكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية.

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن نهاية ترامب ليست غريبة بل هي قدر التاريخ.

وفسر هذه النهاية برفض الأمريكيين سلسلة من تصرفاته ومواقفه التي اعتمد فيها على الغطرسة والابتزاز.

ودعا شمخاني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الكتابة تحت صورة ترامب: "درس للمستقبل" بدلا من "الرئيس الـ 45".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن أصبح ضامنًا 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا التي انتهى فرز 88% من أصواتها، وبذلك يضمن بايدن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتًا.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف "بايدن": "أمامنا عمل صعب ولكنني أعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".