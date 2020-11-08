329 وفاة بكورونا في الأردن في أسبوع

دوت الخليج :- سجل الأردن ، الخميس ، 40 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ،رفعت اجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء ظهور الجائحة الى 1069 وفاة.
وسجل الأردن خلال الأسبوع (من الجمعة 30 تشرين الأول الى الخميس 5 تشرين الثاني) 329 وفاة بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 259 وفاة سجلت الأسبوع الماضي.
وارتفعت وفيات الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة تقترب من 27%.
وتشكل وفيات الأسبوع ما نسبته 31% تقريبا من اجمالي الوفيات منذ بدء ظهور الجائحة في اذار الماضي.
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