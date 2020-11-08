بسبب كورونا .. قائد الجيش البريطانى يحذر من حرب عالمية ثالثة

وفى مقابلة بثتها شبكة "سكاى نيوز" بمناسبة إحياء "أحد الذكرى" لتكريم ضحايا الحروب ممن فقدوا أرواحهم أو المصابين فى الحروب، قال رئيس أركان الدفاع البريطانى إن أى تصاعد للتوترات الإقليمية أو أخطاء فى تقدير الأمور قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق.

وأضاف: "أعتقد أننا نعيش فى زمن أصبح العالم فيه مكاناً يسوده الغموض والقلق بشدة كما أن ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع، وأرى أن الخطر الحقيقى الذى نواجهه هو أن نشهد تصعيداً يؤدى إلى سوء تقدير فى ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية فى الوقت الحالى".

وردًا على تساؤل عما إذا كان هناك تهديد حقيقى بنشوب حرب عالمية أخرى، قال كارتر، الذى أصبح قائدًا للجيش البريطانى منذ 2018: "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لهذه المخاطر".

وتابع، إن من المهم تذكر من ماتوا فى الحروب السابقة على سبيل التحذير لمن قد يكررون أخطاء الماضى، قائلاً: "إذا نسيتم أهوال الحروب، فإن الخطر الكبير من وجهة نظرى هو أن البعض قد يعتقد أن الذهاب للحرب قرار عقلانى".

وتابع: "علينا تذكر أن التاريخ قد لا يعيد نفسه لكنه له إيقاع، وإذا عدنا إلى القرن الماضى قبل الحربين العالميتين، فأعتقد من دون شك أنه كان هناك تصعيد أدى إلى سوء تقدير، مما أدى فى النهاية إلى حرب على نطاق نأمل ألا نراه مرة أخرى أبدًا".